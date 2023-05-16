З першим заходом ЗСУ прихильники РФ у Криму виїдуть через поромну переправу – Буданов
Більшість радикально проросійськи налаштованого населення з першим заходом ЗСУ до Криму в будь-якому форматі – форматі наступу тощо – виїде через паромну переправу на материкову частину РФ.
Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю Різні люди.
На питання, чи функціонуватиме Кримський міст на той час, Буданов зазначив, що “Кримський міст не потрібен”.
– Я думаю, що Кримський міст не потрібен. Вони покинуть цю територію, там не самогубці, повірте мені. Ті, хто кричали “Росіє, прийди”, це помітно по тих територіях, які звільнені. Де вони? В Росії. Тут не буде винятку, – вважає керівник розвідки.
Також керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов визнав, що частина підривів медійних осіб у Росії – справа рук агентів ГУР.
Джерело: Різні люди
Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.Тетяна Забожко