Это недопустимо: Данилов пригрозил ответственностью за видео работы ПВО

Люди, публикующие данные о работе украинских Сил противовоздушной обороны, будут нести за это ответственность

Об этом в эфире Єдиних новин заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– У нас был не совсем приятный случай, когда наши граждане, не понимая очень опасной ситуации, выкладывали видео (работы ПВО. – Ред.). Это недопустимо. Более того, я более чем уверен, что они будут за это нести ответственность – те, кто делает такие вещи, — сказал он.

Комментируя вопрос о заявлении Минобороны РФ о якобы уничтожении системы Patriot в Украине, Данилов ответил, что “они должны что-то говорить, о чем-то заявлять”.

Напомним, что работу ПВО во время ночной атаки РФ на Киев в своих соцсетях опубликовали некоторые украинские звезды. Так, экс-жена киевского наркодилера Юрия Чернецкого Инна Воронова и актриса Ксения Мишина обнародовали соответствующие видео.

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