Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Допомога від Червоного Хреста 2500 грн для ВПО: як отримати
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Це неприпустимо: Данілов пригрозив відповідальністю за відео роботи ППО

Це неприпустимо: Данілов пригрозив відповідальністю за відео роботи ППО

Люди, які публікують дані про роботу українських Сил протиповітряної оборони, нестимуть за це відповідальність

Про це в ефірі Єдиних новин заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– У нас був не зовсім приємний випадок, коли наші громадяни, не розуміючи дуже небезпечної ситуації, викладали відео (роботи ППО. – Ред.). Це неприпустимо. Понад те, я більш ніж впевнений, що вони за це нестимуть відповідальність, – ті, хто робить такі речі, — сказав він.

Коментуючи запитання щодо заяви Міноборони РФ про нібито знищення системи Patriot в Україні, Данілов відповів, що “вони мають щось говорити, про щось заявляти”.

Нагадаємо, що роботу ППО під час нічної атаки РФ на Київ у своїх соцмережах опублікували деякі українські зірки. Так, ексдружина київського наркодилера Юрія Чернецького Інна Воронова й акторка Ксенія Мішина оприлюднили відповідні відео.

Війна в Україні, Олексій Данілов, Повітряні сили України, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Рейк’явіку підписали декларацію про створення реєстру збитків від агресії РФ в Україні
Реєстр збитків від агресії РФ
17 травня в Чорному та Азовському морях ракетоносіїв немає – ВМС ЗСУ
Запуск ракет типу Калібр із моря
У Палаті представників США проголосували за резолюцію про спецтрибунал для РФ
Це неприпустимо: Данілов пригрозив відповідальністю за відео роботи ППО
Зернова угода досі в підвішеному стані, останнє судно з кукурудзою залишило Україну
зерновий коридор зерно
СБУ викрила блогерів і заблокувала камери у Києві після поширення роботи ППО
Це неприпустимо: Данілов пригрозив відповідальністю за відео роботи ППО
Відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

Тетяна Забожко
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом
Це неприпустимо: Данілов пригрозив відповідальністю за відео роботи ППО
Загроза Covid-19 не зникла: чому варто вакцинувати дитину навіть під час війни
Це неприпустимо: Данілов пригрозив відповідальністю за відео роботи ППО
Обмеження лише у нашій голові: історія Героя, який втратив ноги, але не жагу до життя
Це неприпустимо: Данілов пригрозив відповідальністю за відео роботи ППО
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (16.05.2023)
Це неприпустимо: Данілов пригрозив відповідальністю за відео роботи ППО
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь