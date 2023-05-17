Це неприпустимо: Данілов пригрозив відповідальністю за відео роботи ППО
Люди, які публікують дані про роботу українських Сил протиповітряної оборони, нестимуть за це відповідальність
Про це в ефірі Єдиних новин заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
– У нас був не зовсім приємний випадок, коли наші громадяни, не розуміючи дуже небезпечної ситуації, викладали відео (роботи ППО. – Ред.). Це неприпустимо. Понад те, я більш ніж впевнений, що вони за це нестимуть відповідальність, – ті, хто робить такі речі, — сказав він.
Коментуючи запитання щодо заяви Міноборони РФ про нібито знищення системи Patriot в Україні, Данілов відповів, що “вони мають щось говорити, про щось заявляти”.
Нагадаємо, що роботу ППО під час нічної атаки РФ на Київ у своїх соцмережах опублікували деякі українські зірки. Так, ексдружина київського наркодилера Юрія Чернецького Інна Воронова й акторка Ксенія Мішина оприлюднили відповідні відео.
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