Развешивают везде камеры: в Мелитополе оккупанты снова взялись за партизан
Российские захватчики размещают видеокамеры во временно оккупированном Мелитополе для борьбы с партизанским движением.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В ЦНС информируют, что россияне установили большое количество уличных камер с высоким разрешением объектива, фокусным расстоянием и углом обзора. Таким образом, они пытаются обезопасить себя от партизанского движения.
— Однако эти попытки напрасны, так как у захватчиков нет шансов победить украинское сопротивление, — говорится в сообщении.
Напомним, что РФ продолжает проводить этнические чистки на оккупированных территориях, а на места украинцев захватчики заселяют россиян.
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