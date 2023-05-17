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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Развешивают везде камеры: в Мелитополе оккупанты снова взялись за партизан

російські окупанти
Фото: Getty Images

Российские захватчики размещают видеокамеры во временно оккупированном Мелитополе для борьбы с партизанским движением.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В ЦНС информируют, что россияне установили большое количество уличных камер с высоким разрешением объектива, фокусным расстоянием и углом обзора. Таким образом, они пытаются обезопасить себя от партизанского движения.

— Однако эти попытки напрасны, так как у захватчиков нет шансов победить украинское сопротивление, — говорится в сообщении.

Напомним, что РФ продолжает проводить этнические чистки на оккупированных территориях, а на места украинцев захватчики заселяют россиян.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 448-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Запорожская область, камери спостереження, Мелітополь, Партизан
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