Развешивают везде камеры: в Мелитополе оккупанты снова взялись за партизан

Российские захватчики размещают видеокамеры во временно оккупированном Мелитополе для борьбы с партизанским движением.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В ЦНС информируют, что россияне установили большое количество уличных камер с высоким разрешением объектива, фокусным расстоянием и углом обзора. Таким образом, они пытаются обезопасить себя от партизанского движения.

— Однако эти попытки напрасны, так как у захватчиков нет шансов победить украинское сопротивление, — говорится в сообщении.

Напомним, что РФ продолжает проводить этнические чистки на оккупированных территориях, а на места украинцев захватчики заселяют россиян.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 448-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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