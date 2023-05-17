Розвішують скрізь камери: у Мелітополі окупанти знову взялися за партизанів

Російські загарбники розміщують відеокамери в тимчасово окупованому Мелітополі для боротьби з партизанським рухом.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС інформують, що росіяни встановили велику кількість вуличних камер із високою роздільною здатністю об’єктива, фокусною відстанню та кутом огляду. Таким чином вони намагаються убезпечити себе від партизанського руху.

– Однак ці спроби марні, оскільки у загарбників немає шансів перемогти український опір, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що РФ продовжує етнічні чистки на окупованих територіях, а на місця українців загарбники заселяють росіян.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 448-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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