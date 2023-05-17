Розвішують скрізь камери: у Мелітополі окупанти знову взялися за партизанів
Російські загарбники розміщують відеокамери в тимчасово окупованому Мелітополі для боротьби з партизанським рухом.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У ЦНС інформують, що росіяни встановили велику кількість вуличних камер із високою роздільною здатністю об’єктива, фокусною відстанню та кутом огляду. Таким чином вони намагаються убезпечити себе від партизанського руху.
– Однак ці спроби марні, оскільки у загарбників немає шансів перемогти український опір, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що РФ продовжує етнічні чистки на окупованих територіях, а на місця українців загарбники заселяють росіян.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 448-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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