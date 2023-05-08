РФ продолжает этнические чистки на оккупированных территориях. На места украинцев заселяют россиян

Россияне продолжают терроризировать население на временно оккупированных территориях Украины и проводят этнические чистки.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

Оккупанты депортируют жителей под прикрытием эвакуации. Что является очередным признаком геноцида в отношении украинского народа. В то же время на место коренных жителей они заселяют россиян.

В частности город Мелитополь покинули 60% коренных жителей и выехали на подконтрольную Украине территорию. Еще часть была депортирована. Зато на смену им прибывают граждане России, которые в большинстве случаев имеют родственные связи с подразделениями ВС РФ и представителями оккупационных администраций.

– Соответственно практически вся жилая недвижимость покинутая коренными жителями занята. В то же время россияне используют переселенное население для формирования пропагандистской картинки “новой мирной жизни”, – сообщают в ЦНС.

Напомним, Украина не признает принудительной паспортизации жителей временно оккупированных территорий, но в то же время призывает людей брать российские паспорта для собственной безопасности.

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