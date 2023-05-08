РФ продолжает этнические чистки на оккупированных территориях. На места украинцев заселяют россиян
Россияне продолжают терроризировать население на временно оккупированных территориях Украины и проводят этнические чистки.
Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.
Оккупанты депортируют жителей под прикрытием эвакуации. Что является очередным признаком геноцида в отношении украинского народа. В то же время на место коренных жителей они заселяют россиян.
В частности город Мелитополь покинули 60% коренных жителей и выехали на подконтрольную Украине территорию. Еще часть была депортирована. Зато на смену им прибывают граждане России, которые в большинстве случаев имеют родственные связи с подразделениями ВС РФ и представителями оккупационных администраций.
– Соответственно практически вся жилая недвижимость покинутая коренными жителями занята. В то же время россияне используют переселенное население для формирования пропагандистской картинки “новой мирной жизни”, – сообщают в ЦНС.
Напомним, Украина не признает принудительной паспортизации жителей временно оккупированных территорий, но в то же время призывает людей брать российские паспорта для собственной безопасности.
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев