Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В окупованому Криму впала крилата ракета Калібр – ЗМІ

В окупованому Криму впала крилата ракета Калібр – ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму в лісі знайшли крилату ракету Калібр.

Про це повідомляють незалежні журналісти проєкту ASTRA.

17 травня приблизно о 6:30 ранку ракету в лісі знайшов місцевий пастух.

Російські експерти, що виїхали на місце, дійшли висновку, що це Калібр, який належить міноборони Росії.

Раніше повідомлялося, що окупанти у тимчасово окупованому Криму роздають директорам шкіл вказівки щодо облаштування укриттів у підвалах.

А речниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що у Криму обвалився ринок нерухомості, оскільки окупанти очікують ударів по Керченському мосту та можливого скорого наступу ЗСУ.

Читайте також
Атака кількома хвилями, є загиблі та поранені: що відомо про обстріл України 18 травня
Ракета, обстріл, атака України 18 травня 2023

Крим, Ракетні удари Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ вивела на чергування в Чорне море підводний ракетоносій – ВМС ЗСУ
Підводний човен РФ Великий Новгород з Калібрами
Цілком природно, що колії не витримали. Юсов про вибух на залізниці у Криму
В окупованому Криму впала крилата ракета Калібр – ЗМІ
Ігнат пояснив, чому Київ захищений засобами ППО більше, ніж інші області
Юрій Ігнат
8 ракет по Одесі: уламки вбили одну людину та ще двох поранили
Обстріл Одеси 17 травня 2023
Бойова частина ракети вибухнула у дворі: наслідки повітряної атаки на Кіровоградщині
В окупованому Криму впала крилата ракета Калібр – ЗМІ
Відео
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом

Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
З танками та байрактарами! Як війна змінила українську вишиванку
вишиванки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.05.2023)
В окупованому Криму впала крилата ракета Калібр – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (17.05.2023)
В окупованому Криму впала крилата ракета Калібр – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (17.05.2023)
В окупованому Криму впала крилата ракета Калібр – ЗМІ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь