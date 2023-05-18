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В окупованому Криму впала крилата ракета Калібр – ЗМІ
У тимчасово окупованому Криму в лісі знайшли крилату ракету Калібр.
Про це повідомляють незалежні журналісти проєкту ASTRA.
17 травня приблизно о 6:30 ранку ракету в лісі знайшов місцевий пастух.
Російські експерти, що виїхали на місце, дійшли висновку, що це Калібр, який належить міноборони Росії.
Раніше повідомлялося, що окупанти у тимчасово окупованому Криму роздають директорам шкіл вказівки щодо облаштування укриттів у підвалах.
А речниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що у Криму обвалився ринок нерухомості, оскільки окупанти очікують ударів по Керченському мосту та можливого скорого наступу ЗСУ.
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