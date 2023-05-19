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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Зеленський: Наші пріоритети – додаткові системи ППО, ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Пріоритетом для України на найближчий час є додаткові системи ППО, ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Він висловив упевненість, що Україна отримає все необхідне для деокупації своїх територій.

– Щойно провів засідання військового кабінету. Це наш особливий формат роботи у вузькому колі з тими, хто відповідає за оборону держави. Були командувачі ключових напрямків фронту. Також Головком, Генштаб, розвідка, безпека. Дуже змістовна робота. Перше: бригади оборони – молодці, головні стратегічні завдання виконали, деталі зараз не час повідомляти. Друге: бригади наступу – молодці, готуємося, без деталей, – сказав президент.

Глава держави повідомив, що сьогодні провів нараду з міжнародниками – командою Офісу.

– Є завдання – втримати динаміку міжнародної підтримки та комунікації заради України, якої було досягнуто в першій половині травня, зокрема й цими тижнями. Упевнений: виконаємо це завдання, – сказав Зеленський.

Також президент мав честь відвідати офіс Кримської платформи, де зустрівся з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, представниками Меджлісу й кримськотатарської спільноти.

– Радий бачити, що створена нами Кримська платформа ефективно спрямовує спільну силу всієї нашої держави та кримськотатарського народу. Радий знати, що наша спільна робота з Меджлісом приносить потрібний Україні результат. До речі, деякі дуже важливі спільні кроки готуємо вже на найближчий час. Питання Криму, кримських в’язнів і всіх наших людей у Криму виводимо на новий міжнародний рівень, – додав Зеленський.

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