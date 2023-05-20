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Командовал захватом Харьковщины: СБУ объявила о подозрении российскому генералу Рузинскому

Командовал захватом Харьковщины: СБУ объявила о подозрении российскому генералу Рузинскому
Фото: СБУ

Командующий 11 армейским корпусом Балтийского флота Западного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Рузинский в феврале 2022 года отдал приказ подразделениям российских войск прорвать границу Украины для захвата Харьковской области.

СБУ собрала в отношении него доказательную базу и заочно объявила о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 УКУ (ведение агрессивных военных действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц). По этим статьям российскому генералу грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным следствия, под командованием Рузинского россияне временно оккупировали территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов области.

Для штурма на Харьковщине он задействовал более 4 тыс. российских военных из состава оккупационной группировки Балаклея, танки, ствольную артиллерию, зенитно-ракетные комплексы, а также тяжелые огнеметные системы Буратино и Солнцепек.

Кроме того, для проведения боевых операций на территории Харьковской области генерал неоднократно привлекал штурмовую авиацию, ударные вертолеты Ми-8 и Ка-52, а также расчеты 300-мм РСЗО Смерч.

Рузинскому подчинялась военная комендатура в Балаклее, руководителю которой СБУ недавно объявила о подозрении в пытках мирных жителей.

За ведение агрессивной войны против Украины генерал получил повышение в воинском звании и был переведен для дальнейшей службы на территорию РФ, где скрывается от правосудия.

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Источник: СБУ
Армия России, Балаклея, Война в Украине, Російська агресія, СБУ, Харьковская область
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