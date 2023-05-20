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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Командував захопленням Харківщини: СБУ оголосила підозру російському генералу Рузинському

Командував захопленням Харківщини: СБУ оголосила підозру російському генералу Рузинському
Фото: СБУ

Командувач 11 армійського корпусу Балтійського флоту Західного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Андрій Рузинський у лютому 2022 року віддав наказ підрозділам російських військ прорвати кордон України для захоплення Харківської області.

СБУ зібрала щодо нього доказову базу та заочно оголосила підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 ККУ (ведення агресивних воєнних дій, вчинене за попередньою змовою групою осіб). За цими статтями російському генералу загрожує до 15 років  в’язниці.

За даними слідства, під командуванням Рузинського росіяни тимчасово окупували території Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів області.

Для штурму на Харківщині він задіяв понад 4 тис. російських військових зі  складу окупаційного угруповання Балаклія, танки, ствольну артилерію, зенітно-ракетні комплекси, а також важкі вогнеметні системи Буратіно і Солнцепьок.

Окрім того, для проведення бойових операцій на території Харківської області генерал неодноразово залучав штурмову авіацію, ударні гелікоптери Мі-8 та Ка-52, а також розрахунки 300-мм РСЗВ Смерч.

Рузинському підпорядковувалася військова комендатура в Балаклії, керівнику якої СБУ нещодавно оголосила підозру у катуванні мирних жителів. 

За ведення агресивної війни проти України генерал отримав підвищення у військовому званні і був переведений для подальшої служби на територію РФ, де переховується від правосуддя.

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Джерело: СБУ
Армія Росії, Балаклія, Війна в Україні, Російська агресія, СБУ, Харківська область
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