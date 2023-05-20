Ночная атака на Украину: силы ПВО уничтожили 20 дронов-камикадзе Shahed
Этой ночью 20 мая силы противовоздушной обороны уничтожили 20 ударных беспилотников Shahed-136/131, которые враг запустил по Украине.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
После полуночи российские оккупанты атаковали Украину с северного направления 18-ю ударными дронами Shahed-136/131. Все — уничтожены силами и средствами воздушного командования Центр.
В конце суток 19 мая на восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования Восток уничтожено два дрона Shahed, а на южном направлении уничтожено разведывательный беспилотник Мерлин-ВР.
В течение прошлых и текущих суток тактической авиацией Воздушных Сил осуществлено до 30-ти вылетов на огневое поражение и прикрытие.
Сообщалось, что в Черниговской области ночью во время тревоги раздались взрывы.