Ночная атака на Украину: силы ПВО уничтожили 20 дронов-камикадзе Shahed

Этой ночью 20 мая силы противовоздушной обороны уничтожили 20 ударных беспилотников Shahed-136/131, которые враг запустил по Украине.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

После полуночи российские оккупанты атаковали Украину с северного направления 18-ю ударными дронами Shahed-136/131. Все — уничтожены силами и средствами воздушного командования Центр.

В конце суток 19 мая на восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования Восток уничтожено два дрона Shahed, а на южном направлении уничтожено разведывательный беспилотник Мерлин-ВР.

В течение прошлых и текущих суток тактической авиацией Воздушных Сил осуществлено до 30-ти вылетов на огневое поражение и прикрытие.

Сообщалось, что в Черниговской области ночью во время тревоги раздались взрывы.

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