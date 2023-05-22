Нуждается в проверкеВалентина Чорна, редактор ленты
На Запорожье раздаются взрывы, сообщают о работе ПВО
Вечером 21 мая в Запорожской области прогремели взрывы.
В сети сообщают о работе противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации пока нет.
По состоянию на 22:15 в Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Полномасштабная война в Украине длится уже 452-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.