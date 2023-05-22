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На Запорожье раздаются взрывы, сообщают о работе ПВО

На Запорожье раздаются взрывы, сообщают о работе ПВО
Фото: Depositphotos

Вечером 21 мая в Запорожской области прогремели взрывы.

В сети сообщают о работе противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации пока нет.

По состоянию на 22:15 в Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Взрывы в Запорожской области 21 мая 2023 — что известно о взрывах в Запорожской области

Полномасштабная война в Украине длится уже 452-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Ракетные удары России, Російська агресія
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