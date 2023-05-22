На Запорожье раздаются взрывы, сообщают о работе ПВО

Вечером 21 мая в Запорожской области прогремели взрывы.

В сети сообщают о работе противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации пока нет.

По состоянию на 22:15 в Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Полномасштабная война в Украине длится уже 452-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.