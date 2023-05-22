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Валентина Чорна, редакторка стрічки

На Запоріжжі лунають вибухи, повідомляють про роботу ППО

На Запоріжжі лунають вибухи, повідомляють про роботу ППО
Фото: Depositphotos

Ввечері 21 травня у Запорізькій області пролунали вибухи.

У мережі повідомляють про роботу протиповітряної оборони. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Станом на 22:15 у Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Вибухи у Запорізькій області 21 травня 2023 – що відомо про вибухи у Запорізькій області

Повномасштабна війна в Україні триває вже 452-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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