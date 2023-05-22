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720 оккупантов, самолет и 20 артсистем: потери РФ за сутки

Війна в Україні_втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С 24 февраля 2022 года РФ потеряла в Украине 203 880 своих военных, из них 720 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 22.05.23:

  • танков — 3785 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7407 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 3278 (+20) ед,
  • РСЗО — 565 (+1) ед,
  • средств ПВО — 327 (+0) ед,
  • самолетов — 309 (+1) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2830 (+8),
  • крылатых ракет — 1011 (+0),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6129 (+14) ед,
  • специальной техники — 427 (+2).

Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что боевики Вагнера еще с конца декабря 2022 года демонстрировали признаки того, что они не смогут продолжать наступать за пределами Бахмута.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ, Россия
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