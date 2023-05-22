720 оккупантов, самолет и 20 артсистем: потери РФ за сутки

С 24 февраля 2022 года РФ потеряла в Украине 203 880 своих военных, из них 720 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 22.05.23:

танков — 3785 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 7407 (+9) ед,

артиллерийских систем — 3278 (+20) ед,

РСЗО — 565 (+1) ед,

средств ПВО — 327 (+0) ед,

самолетов — 309 (+1) ед,

вертолетов — 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2830 (+8),

крылатых ракет — 1011 (+0),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6129 (+14) ед,

специальной техники — 427 (+2).

Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что боевики Вагнера еще с конца декабря 2022 года демонстрировали признаки того, что они не смогут продолжать наступать за пределами Бахмута.

Источник : Генштаб ВСУ

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