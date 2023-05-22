Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
720 окупантів, літак та 20 артсистем: втрати РФ за добу
З 24 лютого 2022 року РФ втратила в Україні 203 880 своїх військових, з них 720 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати РФ з 24.02.22 по 22.05.23:
- танків ‒ 3785 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7407 (+9) од,
- артилерійських систем – 3278 (+20) од,
- РСЗВ – 565 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+1) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2830 (+8),
- крилатих ракет ‒ 1011 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6129 (+14) од,
- спеціальної техніки ‒ 427 (+2).
Раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що бойовики Вагнера ще з кінця грудня 2022 року демонстрували ознаки того, що вони не зможуть продовжувати наступати за межами Бахмута.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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