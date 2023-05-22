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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

720 окупантів, літак та 20 артсистем: втрати РФ за добу

Війна в Україні_втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

З 24 лютого 2022 року РФ втратила в Україні 203 880 своїх військових, з них 720 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 22.05.23:

  • танків ‒ 3785 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7407 (+9) од,
  • артилерійських систем – 3278 (+20) од,
  • РСЗВ – 565 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
  • літаків – 309 (+1) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2830 (+8),
  • крилатих ракет ‒ 1011 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6129 (+14) од,
  • спеціальної техніки ‒ 427 (+2).

Раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що бойовики Вагнера ще з кінця грудня 2022 року демонстрували ознаки того, що вони не зможуть продовжувати наступати за межами Бахмута.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ, Росія
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