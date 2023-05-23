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Татьяна Забожко, редактор ленты

Вероятно, из РСЗО: РФ бьет по Очакову

РСЗВ Смерч армії РФ

23 мая российские войска с определенной периодичностью обстреливают Очаков Николаевской области.

– Снова обстрелы города. Предварительно, из реактивных систем залпового огня, – отмечает глава полиции региона Сергей Шайхет.

Повреждения и потерпевших устанавливают.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 454-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Шайхет

Фото: Минобороны России

Николаевская область, Очаков
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