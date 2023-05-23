Татьяна Забожко, редактор ленты
Вероятно, из РСЗО: РФ бьет по Очакову
23 мая российские войска с определенной периодичностью обстреливают Очаков Николаевской области.
– Снова обстрелы города. Предварительно, из реактивных систем залпового огня, – отмечает глава полиции региона Сергей Шайхет.
Повреждения и потерпевших устанавливают.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 454-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Сергей Шайхет
Фото: Минобороны России
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