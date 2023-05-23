Імовірно, із РСЗВ: РФ гатить по Очакову

23 травня російські війська із певною періодичністю обстрілюють Очаків Миколаївської області.

– Знову обстріли міста. Попередньо, із реактивних систем залпового вогню, – зазначає очільник поліції регіону Сергій Шайхет.

Пошкодження та потерпілих наразі встановлюють.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 454-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Шайхет

Фото: Міноборони Росії

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