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Валентина Летяк, редактор ленты

На Запорожье оккупанты минируют левый берег Днепра и ставят заграждения против плавсредств

російські окупанти
Фото: Getty Images

В ожидании контрнаступления ВСУ российские оккупанты минируют левый берег Днепра и устанавливают заграждения против плавсредств на Запорожском направлении.

Об этом сообщил в эфире телемарафона Єдині новини спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

— Кроме минирования на левом берегу Днепра, наблюдается установка заграждений против лодок и плавсредств в районах оккупированных населенных пунктов Нижний Рогачик, Днепрорудное, Большая Знаменка и Каменка Днепровская, — уточнил он.

По его словам, на Запорожье враг ведет так называемую активную оборону на Новопавловском и Ореховском направлениях.

— Если говорить конкретнее о Запорожском направлении, то враг пока пассивен в плане наступательных действий, но постоянно обстреливает наши позиции, донимает больше всего населенные пункты на линии соприкосновения, — добавил Шершень.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Армия России, Война в Украине, Запорожье, Запорожская область, ВСУ, контрнаступ
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