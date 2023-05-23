На Запоріжжі окупанти мінують лівий берег Дніпра та ставлять загородження проти плавзасобів

В очікуванні контрнаступу ЗСУ російські окупанти мінують лівий берег Дніпра та встановлюють загородження проти плавзасобів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

– Окрім мінування на лівому березі Дніпра, спостерігається встановлення загороджень проти човнів та плавзасобів у районах окупованих населених пунктів Нижній Рогачик, Дніпрорудне, Велика Знам’янка та Кам’янка Дніпровська, – уточнив він.

За його словами, на Запоріжжі ворог веде так звану активну оборону на Новопавлівському та Оріхівському напрямках.

– Якщо говорити конкретніше про Запорізький напрямок, то ворог наразі пасивний в плані наступальних дій, але повсякчас обстрілює наші позиції, дошкуляє найбільше населеним пунктам на лінії зіткнення, – додав Шершень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 454-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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