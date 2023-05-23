Контратаки ВСУ в районе Бахмута являются частью большого стратегического замысла – Череватый

Контратаки украинских защитников в районе Бахмута (Донецкая область) являются частью большого стратегического замысла военного командования.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в интервью РБК-Украина.

По его словам, одна из ключевых задач ВСУ – измотать и обескровить врага.

– Можно сказать, что это (контратаки ВСУ возле Бахмута. – Ред.) является элементом в большом стратегическом замысле. Одна из наших главных задач – это изматывание и обескровление противника, чтоб максимально выбить его боевой потенциал, уничтожить как можно больше личного состава и техники, – отметил Череватый.

Он напомнил, что наступательные бои наиболее сложные в смысле потерь. Поэтому когда подготовленные за границей украинские резервы пойдут в контрнаступление, враг должен быть максимально ослаблен.

– Одно дело, когда тебя встречает противник полностью вооруженный, морально готовый. И другое дело – когда он побит, растерзан, деморализован, — уточнил спикер.

Череватый подчеркнул, что главный подвиг защитников Бахмута – в том, что они, по сути, уничтожили ЧВК Вагнера, которая считается “одним из самых боеспособных подразделений” оккупантов, и в целом вымотали группировку РФ “очень большой ценой”.

В настоящее время ВСУ продвигаются на флангах возле Бахмута, чтобы занять ключевые высоты и наносить удары по группировке РФ в городе. А поскольку враг фактически разрушил город, он уже не сможет служить ему опорным пунктом для построения эшелонированной обороны.

– Если они будут окружены с флангов, то постоянно будут накрываться мощным артиллерийским огнем, у них не будет, где от него спрятаться, и не будет возможности подтягивать резервы, — объяснил Череватый.

Он подтвердил, что при дальнейшем продвижении ВСУ на флангах оккупанты в Бахмуте попадут в тактическое окружение.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.