По Киеву и области будет перемещаться техника: ВСУ просят о тишине в соцсетях
С 23 по 25 мая в Киеве и области будут проходить военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны столицы.
К тренировкам будут привлечены личный состав, штатная военная техника и вооружение, отмечают в Сухопутных войсках ВСУ.
Учения организовывают, чтобы нарастить боевые (оперативные) возможности во время подготовки и ведения оборонной операции.
Поскольку учения будут сопровождаться движением личного состава и тяжелой техники, в Сухопутных войсках просят граждан сохранять спокойствие и не сообщать в социальных сетях об их перемещении.
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Источник: Сухопутные войска ВСУ