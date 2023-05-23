По Киеву и области будет перемещаться техника: ВСУ просят о тишине в соцсетях

С 23 по 25 мая в Киеве и области будут проходить военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны столицы.

К тренировкам будут привлечены личный состав, штатная военная техника и вооружение, отмечают в Сухопутных войсках ВСУ.

Учения организовывают, чтобы нарастить боевые (оперативные) возможности во время подготовки и ведения оборонной операции.

Поскольку учения будут сопровождаться движением личного состава и тяжелой техники, в Сухопутных войсках просят граждан сохранять спокойствие и не сообщать в социальных сетях об их перемещении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 454-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

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