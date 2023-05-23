По Києву та області переміщатиметься техніка: ЗСУ просять про тишу в соцмережах
Із 23 до 25 травня в Києві та області відбуватимуться військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони столиці.
До тренувань будуть залучені особовий склад, штатна військова техніка та озброєння, зазначають у Сухопутних військах ЗСУ.
Навчання організовують, щоб наростити бойові (оперативні) спроможності під час підготовки та ведення оборонної операції.
Оскільки навчання супроводжуватиметься рухом особового складу та важкої техніки, у Сухопутних військах просять громадян зберігати спокій та не повідомляти в соціальних мережах про їхнє переміщення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 454-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сухопутні війська ЗСУ