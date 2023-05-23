По Києву та області переміщатиметься техніка: ЗСУ просять про тишу в соцмережах

Із 23 до 25 травня в Києві та області відбуватимуться військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони столиці.

До тренувань будуть залучені особовий склад, штатна військова техніка та озброєння, зазначають у Сухопутних військах ЗСУ.

Навчання організовують, щоб наростити бойові (оперативні) спроможності під час підготовки та ведення оборонної операції.

Оскільки навчання супроводжуватиметься рухом особового складу та важкої техніки, у Сухопутних військах просять громадян зберігати спокій та не повідомляти в соціальних мережах про їхнє переміщення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 454-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.