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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

По Києву та області переміщатиметься техніка: ЗСУ просять про тишу в соцмережах

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Із 23 до 25 травня в Києві та області відбуватимуться військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони столиці.

До тренувань будуть залучені особовий склад, штатна військова техніка та озброєння, зазначають у Сухопутних військах ЗСУ.

Навчання організовують, щоб наростити бойові (оперативні) спроможності під час підготовки та ведення оборонної операції.

Оскільки навчання супроводжуватиметься рухом особового складу та важкої техніки, у Сухопутних військах просять громадян зберігати спокій та не повідомляти в соціальних мережах про їхнє переміщення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 454-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

ЗСУ, Київ, Київська область
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