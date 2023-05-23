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РФ вывезла в Беларусь более 2 тыс. украинских детей – белорусская оппозиция

дитина плаче
Фото: Pixabay

Около 2 тыс. детей были вывезены Россией из Украины на территорию Беларуси.

Об этом заявила белорусская оппозиция.

Ее представители обвиняют президента Беларуси Александра Лукашенко в соучастии в военном преступлении страны-агрессора России.

Согласно заявлению, 2 150 украинских детей, среди которых и дети-сироты от 6 до 15 лет, были вывезены в так называемые лагеря отдыха и санатории на территории Беларуси.

Напомним, ранее омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что в настоящее время сотни детей находятся фактически в заложниках на территории России, которых разыскивают родители. По его мнению, РФ использует украинских детей, чтобы давить на Украину.

Источник: Sky News
Беларусь, Война в Украине, Депортация
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