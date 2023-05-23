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РФ вивезла у Білорусь понад 2 тис. українських дітей – білоруська опозиція

дитина плаче
Фото: Pixabay

Близько 2 тис. дітей було вивезено Росією з України на територію Білорусі.

Про це заявила білоруська опозиція.

Її представники звинувачують президента Білорусі Олександра Лукашенка у співучасті у воєнному злочині країни-агресора Росії.

Згідно із заявою, 2 150 українських дітей, серед яких і діти-сироти віком від 6 до 15 років, були вивезені у так звані табори відпочинку і санаторії на території Білорусі.

Нагадаємо, що раніше омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що нині сотні дітей перебувають фактично у заручниках на території Росії, яких розшукують батьки. На його думку, РФ використовує українських дітей, аби тиснути на Україну.

Джерело: Sky News
Білорусь, Війна в Україні, Депортація
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