РФ вивезла у Білорусь понад 2 тис. українських дітей – білоруська опозиція

Близько 2 тис. дітей було вивезено Росією з України на територію Білорусі.

Про це заявила білоруська опозиція.

Її представники звинувачують президента Білорусі Олександра Лукашенка у співучасті у воєнному злочині країни-агресора Росії.

Згідно із заявою, 2 150 українських дітей, серед яких і діти-сироти віком від 6 до 15 років, були вивезені у так звані табори відпочинку і санаторії на території Білорусі.

Нагадаємо, що раніше омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що нині сотні дітей перебувають фактично у заручниках на території Росії, яких розшукують батьки. На його думку, РФ використовує українських дітей, аби тиснути на Україну.

Джерело : Sky News

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