Не сломали на допросах: в Луганской области оккупанты повесили украинского патриота
В Нижней Дуванке Луганской области российские оккупанты повесили местного жителя.
Об этом 24 мая сообщил руководитель областной военной администрации Артем Лысогор.
Убитый мужчина, отмечает глава региона, имел четкую проукраинскую позицию.
– Россияне постоянно давили на него и таскали на допросы, стремясь сломать. Однако сватовчанин не менял собственных взглядов и ждал освобождения, – отмечает глава ОВА.
Артем Лысогор уверяет: во время деоккупации территорий будут проводиться тщательные стабилизационные мероприятия.
Поэтому каждого палача и коллаборанта найдет наказание.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 455-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Артем Лысогор
Фото: Артем Лысогор