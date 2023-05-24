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Татьяна Забожко, редактор ленты

Не сломали на допросах: в Луганской области оккупанты повесили украинского патриота

Страта українця в Нижній Дуванці Луганської області

В Нижней Дуванке Луганской области российские оккупанты повесили местного жителя.

Об этом 24 мая сообщил руководитель областной военной администрации Артем Лысогор.

Убитый мужчина, отмечает глава региона, имел четкую проукраинскую позицию.

– Россияне постоянно давили на него и таскали на допросы, стремясь сломать. Однако сватовчанин не менял собственных взглядов и ждал освобождения, – отмечает глава ОВА.

Артем Лысогор уверяет: во время деоккупации территорий будут проводиться тщательные стабилизационные мероприятия.

Поэтому каждого палача и коллаборанта найдет наказание.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 455-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Артем Лысогор

Фото: Артем Лысогор

Война в Украине, Луганская область, Російська агресія, РФ
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