Не зламали на допитах: на Луганщині окупанти повісили українського патріота
У Нижній Дуванці Луганської області російські окупанти повісили місцевого жителя.
Про це 24 травня повідомив керівник обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
Страчений чоловік, наголошує очільник регіону, мав чітку проукраїнську позицію.
– Росіяни постійно тисли на нього та тягали на допити, прагнучи зламати. Однак сватівчанин не змінював своїх поглядів та чекав на визволення, – зазначає глава ОВА.
Артем Лисогор запевняє: під час деокупації територій проводитимуться ретельні стабілізаційні заходи.
Тож кожного ката та колаборанта знайде покарання.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 455-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Артем Лисогор
Фото: Артем Лисогор
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