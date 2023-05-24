Не зламали на допитах: на Луганщині окупанти повісили українського патріота

У Нижній Дуванці Луганської області російські окупанти повісили місцевого жителя.

Про це 24 травня повідомив керівник обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Страчений чоловік, наголошує очільник регіону, мав чітку проукраїнську позицію.

– Росіяни постійно тисли на нього та тягали на допити, прагнучи зламати. Однак сватівчанин не змінював своїх поглядів та чекав на визволення, – зазначає глава ОВА.

Артем Лисогор запевняє: під час деокупації територій проводитимуться ретельні стабілізаційні заходи.

Тож кожного ката та колаборанта знайде покарання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 455-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Артем Лисогор

Фото: Артем Лисогор

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