Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Терміново
У Львові чутно вибухи – ОВА повідомила подробиці
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Не зламали на допитах: на Луганщині окупанти повісили українського патріота

Страта українця в Нижній Дуванці Луганської області

У Нижній Дуванці Луганської області російські окупанти повісили місцевого жителя.

Про це 24 травня повідомив керівник обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Страчений чоловік, наголошує очільник регіону, мав чітку проукраїнську позицію.

– Росіяни постійно тисли на нього та тягали на допити, прагнучи зламати. Однак сватівчанин не змінював своїх поглядів та чекав на визволення, – зазначає глава ОВА.

Артем Лисогор запевняє: під час деокупації територій проводитимуться ретельні стабілізаційні заходи.

Тож кожного ката та колаборанта знайде покарання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 455-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Артем Лисогор

Фото: Артем Лисогор

Війна в Україні, Луганська область, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Нідерланди виділять €260 млн на спільну закупівлю боєприпасів для України
Снаряди, боєприпаси
Літати можна навчитись за тиждень: Ігнат про особливості підготовки пілотів на F-16
Не зламали на допитах: на Луганщині окупанти повісили українського патріота
Японія поки що не має планів вступати до НАТО – прем’єр Кісіда
Фуміо Кісіда
Готові підтримувати Україну роками – Сунак про плани союзників
прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
Нагадати про російську агресію: два українські ветерани вирушили у велопробіг 5 країнами Європи
велопробіг
Відео
Економіка
На скільки може здорожчати електроенергія та чи залишать субсидії

Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.

Наталія Кулик
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (24.05.2023)
Не зламали на допитах: на Луганщині окупанти повісили українського патріота
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (24.05.2023)
Не зламали на допитах: на Луганщині окупанти повісили українського патріота
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (24.05.2023)
Не зламали на допитах: на Луганщині окупанти повісили українського патріота
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (24.05.2023)
Не зламали на допитах: на Луганщині окупанти повісили українського патріота
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь