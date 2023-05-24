Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Бегут с корабля: оккупанты вывозят секретную документацию из Крыма

Керченський міст
Фото: Pixabay

Российские военные вывозят тайную военную документацию из Крыма в Россию.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

– Россияне эвакуируют секретную документацию с полуострова, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале мая оккупанты вывезли военную документацию из временно оккупированного Крыма на территорию РФ. Кроме того, они забрали шифровальное оборудование из органов военного управления ВС РФ.

Кроме того, российские войска возвели новые укрепления в Крыму вдоль дорог до полуострова.

Полномасштабная война в Украине длится уже 455-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Крым
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ удается продвигаться вперед: Маляр о ситуации вокруг Бахмута
війна в Україні
РФ нужен информационный повод: Данилов объяснил, зачем распространяют фейки о “ранении” Залужного
Бегут с корабля: оккупанты вывозят секретную документацию из Крыма
Расстреляли 20 человек прямо в окопе: оккупант признался в бесчеловечных убийствах военных ВСУ
Бегут с корабля: оккупанты вывозят секретную документацию из Крыма
Никто не знает, каким будет решение на саммите в Вильнюсе по членству Украины в НАТО – Столтенберг
Єнс Столтенберг
РФ планирует отправить курсантов на войну против Украины – ЦНС
російські військові
Видео
Экономика
На сколько может подорожать электроэнергия и оставят ли субсидии

Украинские энергетики уже готовятся к следующему отопительному сезону. Ущерб после российских обстрелов энергосистемы — на миллиарды. Чтобы починить все – нужны деньги и время, а его осталось совсем немного.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (24.05.2023)
Бегут с корабля: оккупанты вывозят секретную документацию из Крыма
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (24.05.2023)
Бегут с корабля: оккупанты вывозят секретную документацию из Крыма
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (24.05.2023)
Бегут с корабля: оккупанты вывозят секретную документацию из Крыма
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (24.05.2023)
Бегут с корабля: оккупанты вывозят секретную документацию из Крыма
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь