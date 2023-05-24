Бегут с корабля: оккупанты вывозят секретную документацию из Крыма

Российские военные вывозят тайную военную документацию из Крыма в Россию.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

– Россияне эвакуируют секретную документацию с полуострова, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале мая оккупанты вывезли военную документацию из временно оккупированного Крыма на территорию РФ. Кроме того, они забрали шифровальное оборудование из органов военного управления ВС РФ.

Кроме того, российские войска возвели новые укрепления в Крыму вдоль дорог до полуострова.

Полномасштабная война в Украине длится уже 455-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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