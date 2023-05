Готовятся к контрнаступлению ВСУ: оккупанты возвели новые укрепления в Крыму

Российские войска возвели новые укрепления в пока оккупированном Крыму вдоль дорог до полуострова.

Об этом со ссылкой на обнародованные геолокационные кадры сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Russia’s new defenses in Crimea follow routes leading into the peninsula.

Great graphics from @sdbernard and reporting by @ChristopherJM in this @FT piece, which overlays data I shared on Russian defenses with maps by @TheStudyofWar + @criticalthreats: https://t.co/26YqKTVksg pic.twitter.com/K7TyNrWiMQ

— Brady Africk (@bradyafr) May 22, 2023