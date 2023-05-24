Готовятся к контрнаступлению ВСУ: оккупанты возвели новые укрепления в Крыму

Российские войска возвели новые укрепления в пока оккупированном Крыму вдоль дорог до полуострова.

Об этом со ссылкой на обнародованные геолокационные кадры сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Russia’s new defenses in Crimea follow routes leading into the peninsula. Great graphics from @sdbernard and reporting by @ChristopherJM in this @FT piece, which overlays data I shared on Russian defenses with maps by @TheStudyofWar + @criticalthreats: https://t.co/26YqKTVksg pic.twitter.com/K7TyNrWiMQ — Brady Africk (@bradyafr) May 22, 2023

По данным экспертов, армия РФ продолжает держать оборону на Юге Украины накануне запланированного украинского контрнаступления.

Напомним, что 23 мая в эфире телемарафона Єдині новини спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень отмечал, что российские войска активно минируют восточный (левый) берег Днепра и устанавливают заграждения против лодок и плавсредств.

Кроме того, россияне продолжают обстреливать украинские позиции на Юге Украины.

В частности, добавляют в ISW, согласно обнародованным 23 мая геолокационным кадрам, украинских защитников вблизи Дорожнянки Запорожской области обстреливали артиллерийские части 177 морского пехотного полка Каспийской флотилии.

Ударами по украинской бронетехнике на западном (правом) берегу Днепра накануне хвастались и в Министерстве обороны России.

Там даже обнародовали кадры, как самоходно-артиллерийские подразделения десантников били по украинским позициям из установки Нона-С.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 455-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

Фото: Оперативный ВСУ

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