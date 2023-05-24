Тікають з корабля: окупанти вивозять секретну документацію з Криму
Російські військові вивозять таємну військову документацію з Криму до Росії.
Про це повідомляє Центр національного супротиву.
– Росіяни евакуйовують секретну документацію з півострова, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на початку травня окупанти вивезли військову документацію з тимчасово окупованого Криму на територію РФ. Крім того, вони забрали шифрувальне обладнання з органів військового управління ЗС РФ.
Крім того, російські війська звели нові укріплення в Криму вздовж доріг до півострова.
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