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Тікають з корабля: окупанти вивозять секретну документацію з Криму

Керченський міст
Фото: Pixabay

Російські військові вивозять таємну військову документацію з Криму до Росії.

Про це повідомляє Центр національного супротиву.

– Росіяни евакуйовують секретну документацію з півострова, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на початку травня окупанти вивезли військову документацію з тимчасово окупованого Криму на територію РФ. Крім того, вони забрали шифрувальне обладнання з органів військового управління ЗС РФ.

Крім того, російські війська звели нові укріплення в Криму вздовж доріг до півострова.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 455-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Крим
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