Изнасилование полицейскими в Кагарлыке: трое обвиняемых мобилизованы в ВСУ

Трое обвиняемых по делу изнасилованной потерпевшей Нели Погребицкой мобилизованы в ВСУ.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил начальник департамента Офиса генпрокурора Михаил Подоляк.

— Обвинительный акт был направлен в отношении 5 человек, в настоящее время осуждены два человека, потому что трое обвиняемых мобилизованы в ВСУ. В последнее время было выделение уголовного производства в отношении одного лица и это лицо было мобилизовано. И по ней судебное разбирательство будет проведено уже после того, как обвиняемый вернется с ВСУ, — отметил он.

Кроме того, Подоляк заявил, что дело является знаковым и примером того, как такие прецеденты могут расследоваться и доводиться до конца.

– В данном случае досудебное расследование и судебное разбирательство длилось фактически три года в этом уголовном производстве. В настоящее время приговор суда по совокупности совершенных двумя лицами преступлений вынесен сегодня. Почему продолжалось долго, потому что достаточно сложное дело, много потерпевших, много доказательств должно было быть исследовано непосредственно судом. Дело непростое, обвиняемые не признавали свою вину, – добавил он.

Напомним, что 24 мая по делу изнасилованной потерпевшей Нели Погребицкой к 11 годам тюрьмы приговорили двух кагарлыкских полицейских.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.