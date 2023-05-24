Зґвалтування поліцейськими у Кагарлику: троє обвинувачуваних мобілізовані до ЗСУ

Троє обвинувачуваних у справі зґвалтованої потерпілої Нелі Погребицької наразі мобілізовані до ЗСУ.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив начальник департаменту Офісу генпрокурора Михайло Подоляк.

– Обвинувальний акт був направлений щодо 5 осіб, наразі засуджено двох осіб, тому що троє обвинувачуваних наразі мобілізовані до ЗСУ. Сьогодні було виділення кримінального провадження щодо однієї особи, та ця особа була мобілізована. І щодо неї судовий розгляд буде проведено вже після того, як вона повернеться зі ЗСУ, – зазначив він.

Крім того, Подоляк заявив, що справа є знаковою та прикладом того, як такі прецеденти можуть розслідуватися і доводитися до кінця.

– Досудове розслідування та судовий розгляд тривали фактично три роки у цьому кримінальному провадженні. А вирок суду за сукупністю вчинених двома особами злочинів винесено сьогодні. Чому так довго, тому що достатньо складна справа, багато потерпілих, багато доказів мало бути досліджено безпосередньо судом. Справа непроста, обвинувачувані не визнавали своєї провини, – додав він.

Нагадаємо, що 24 травня у справі зґвалтованої потерпілої Нелі Погребицької до 11 років ув’язнення засудили двох кагарлицьких поліцейських.

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