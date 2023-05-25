РФ бьет по домам в Очакове
25 мая российские войска обстреливают Очаков Николаевской области.
По словам руководителя полиции области Сергея Шайхета, просто в эти минуты оккупанты бьют по жилым домам.
Пока информация о пострадавших не поступала.
Напомним, что накануне в 18:00 россияне также открывали огонь из артиллерии по акватории Очаковской общины.
Тогда обошлось без разрушений и пострадавших.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 456-е сутки.
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