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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ бьет по домам в Очакове

Вибух

25 мая российские войска обстреливают Очаков Николаевской области.

По словам руководителя полиции области Сергея Шайхета, просто в эти минуты оккупанты бьют по жилым домам.

Пока информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что накануне в 18:00 россияне также открывали огонь из артиллерии по акватории Очаковской общины.

Тогда обошлось без разрушений и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 456-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Николаевская область, Очаков
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