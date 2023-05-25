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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ гатить по будинках в Очакові

Вибух

25 травня російські війська обстрілюють Очаків Миколаївської області.

За словами керівника поліції області Сергія Шайхета, просто в ці хвилини окупанти гатять по житлових будинках цивільних.

Поки інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, що напередодні о 18:00 росіяни теж відкривали вогонь з артилерії по акваторії Очаківської громади.

Тоді минулось без руйнувань та постраждалих.

А ось від артилерійських ударів об 11:00, 12:58, 14:00 23 травня постраждала одна людина.

Зазнали руйнувань приватні будинки, автівка, об’єкти інфраструктури.

Також було пошкоджено лінії газо-, електропередачі та мережі інтернет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 456-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Шайхет

Миколаївська область, Очаків
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