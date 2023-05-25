РФ гатить по будинках в Очакові
25 травня російські війська обстрілюють Очаків Миколаївської області.
За словами керівника поліції області Сергія Шайхета, просто в ці хвилини окупанти гатять по житлових будинках цивільних.
Поки інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, що напередодні о 18:00 росіяни теж відкривали вогонь з артилерії по акваторії Очаківської громади.
Тоді минулось без руйнувань та постраждалих.
А ось від артилерійських ударів об 11:00, 12:58, 14:00 23 травня постраждала одна людина.
Зазнали руйнувань приватні будинки, автівка, об’єкти інфраструктури.
Також було пошкоджено лінії газо-, електропередачі та мережі інтернет.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 456-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Шайхет