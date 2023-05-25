В Харькове после звука сирен прогремел взрыв

Переход на григорианский календарь: какие даты праздников изменятся, а какие – останутся

Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.

24 мая, 19:25

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