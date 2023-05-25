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Илья Нежигай, редактор ленты

В Харькове после звука сирен прогремел взрыв

Вибух - дим після вибуху
Фото: Pixabay

В Харькове прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Порталы, отслеживающие активность врага, сообщали, что со стороны России был запуск ракеты С-300.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил атаку со стороны россиян.

— Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги, — написал он.

Синегубов призвал горожан находиться в укрытиях.

Чтобы узнать, где сейчас объявлена воздушная тревога на территории Украины, можно посмотреть интерактивную онлайн-карту на Фактах ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Харьков
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