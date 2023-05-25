В Харькове после звука сирен прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного.
Перед этим в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
Порталы, отслеживающие активность врага, сообщали, что со стороны России был запуск ракеты С-300.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил атаку со стороны россиян.
— Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги, — написал он.
Синегубов призвал горожан находиться в укрытиях.
Чтобы узнать, где сейчас объявлена воздушная тревога на территории Украины, можно посмотреть интерактивную онлайн-карту на Фактах ICTV.
Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.Кристина Гавриш