У Харкові після звуку сирен пролунав вибух

У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим у Харківській області була оголошена повітряна тривога.

Портали, що відстежують активність ворога, повідомляли, що з боку Росії був запуск ракети С-300.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив атаку з боку росіян.

– Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги, – написав він.

Синєгубов закликав містян перебувати в укриттях.

Щоб дізнатись, де зараз оголошена повітряна тривога на території України, можна переглянути інтерактивну онлайн-карту на Фактах ICTV.

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