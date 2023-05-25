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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Харкові після звуку сирен пролунав вибух

Вибух - дим після вибуху
Фото: Pixabay

У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим у Харківській області була оголошена повітряна тривога.

Портали, що відстежують активність ворога, повідомляли, що з боку Росії був запуск ракети С-300.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив атаку з боку росіян.

– Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги, – написав він.

Синєгубов закликав містян перебувати в укриттях.

Щоб дізнатись, де зараз оголошена повітряна тривога на території України, можна переглянути інтерактивну онлайн-карту на Фактах ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Харків
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