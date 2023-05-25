Ілля Нежигай, редактор стрічки
У Харкові після звуку сирен пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перед цим у Харківській області була оголошена повітряна тривога.
Портали, що відстежують активність ворога, повідомляли, що з боку Росії був запуск ракети С-300.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив атаку з боку росіян.
– Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги, – написав він.
Синєгубов закликав містян перебувати в укриттях.
Щоб дізнатись, де зараз оголошена повітряна тривога на території України, можна переглянути інтерактивну онлайн-карту на Фактах ICTV.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.