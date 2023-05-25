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Украина
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Зафиксировано более 19 тысяч случаев принудительной депортации детей в РФ — Стефанчук

Зафиксировано более 19 тысяч случаев принудительной депортации детей в РФ — Стефанчук

В уголовных производствах зафиксировано более 19 тысяч случаев принудительного вывоза украинских детей на территорию РФ.

Об этом сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в своем выступлении в сейме Республики Польша, пишет Интерфакс-Украина.

— Мы пока не знаем точного количества, сколько маленьких судеб враг пытается погубить. В уголовных производствах уже зафиксировано более 19 тысяч таких случаев. Но я боюсь, что реальность еще страшнее, — сообщил он.

Стефанчук подчеркнул, что принудительное перемещение детей в другую страну является элементом преступления геноцида.

Глава ВР также поблагодарил членов сената Польши за принятие резолюции по осуждению депортации в РФ украинских детей.

Ранее в Европарламенте сообщили, что количество похищенных оккупантами украинских детей, которых принудительно депортировали на территорию Российской Федерации, может составлять от 16 до 300 тыс.

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Источник: Интерфакс-Украина
Война в Украине, Депортация, Руслан Стефанчук
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