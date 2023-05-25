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Зафіксовано понад 19 тисяч випадків примусової депортації дітей до РФ – Стефанчук

Зафіксовано понад 19 тисяч випадків примусової депортації дітей до РФ – Стефанчук

У кримінальних провадженнях зафіксовано понад 19 тисяч випадків примусового вивезення українських дітей на територію РФ.

Про це сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у своєму виступі в сеймі Республіки Польща, пише Інтерфакс-Україна.

– Ми поки що не знаємо точної кількості, скільки маленьких доль ворог намагається погубити. У кримінальних провадженнях уже зафіксовано понад 19 тисяч таких випадків. Але я боюся, що реальність ще страшніша, – повідомив він.

Стефанчук наголосив, що примусове переміщення дітей до іншої країни є елементом злочину геноциду.

Глава ВР також подякував членам сенату Польщі за ухвалення резолюції щодо засудження депортації в РФ українських дітей.

Раніше у Європарламенті повідомили, що кількість викрадених окупантами українських дітей, яких примусово депортували на територію Російської Федерації, може становити від 16 до 300 тис.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Війна в Україні, Депортація, Руслан Стефанчук
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