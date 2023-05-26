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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 26.05.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 22 боевых столкновения.

Карта боевых действий в Украине на 26.05.2023

Карта бойових дій 25 травня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 26 мая 2023

  • личного состава – около 205 720 (+460),
  • танков ‒ 3 796 (+1),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 435 (+3),
  • артиллерийских систем – 3 384 (+25),
  • реактивных систем залпового огня – 570,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 328 (+1),
  • самолетов – 310 (+1),
  • вертолетов – 296,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 910 (+3),
  • крылатых ракет ‒ 1 015,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 161 (+13),
  • специальной техники – 446 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 457-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.

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