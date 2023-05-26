Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 26.05.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 22 боевых столкновения.
Карта боевых действий в Украине на 26.05.2023
Потери РФ на 26 мая 2023
- личного состава – около 205 720 (+460),
- танков ‒ 3 796 (+1),
- боевых бронированных машин ‒ 7 435 (+3),
- артиллерийских систем – 3 384 (+25),
- реактивных систем залпового огня – 570,
- средств противовоздушной обороны ‒ 328 (+1),
- самолетов – 310 (+1),
- вертолетов – 296,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 910 (+3),
- крылатых ракет ‒ 1 015,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 161 (+13),
- специальной техники – 446 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 457-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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