Карта боевых действий на 26.05.2023 – ситуация на фронте

В течение суток на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 22 боевых столкновения.

Карта боевых действий в Украине на 26.05.2023

Потери РФ на 26 мая 2023

личного состава – около 205 720 (+460),

танков ‒ 3 796 (+1),

боевых бронированных машин ‒ 7 435 (+3),

артиллерийских систем – 3 384 (+25),

реактивных систем залпового огня – 570,

средств противовоздушной обороны ‒ 328 (+1),

самолетов – 310 (+1),

вертолетов – 296,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 910 (+3),

крылатых ракет ‒ 1 015,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 161 (+13),

специальной техники – 446 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 457-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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