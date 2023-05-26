Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 26.05.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось 22 бойових зіткнення.
Карта бойових дій в Україні на 26.05.2023
Втрати РФ на 26 травня 2023
- особового складу ‒ близько 205 720 (+460),
- танків ‒ 3 796 (+1),
- бойових броньованих машин ‒ 7 435 (+3),
- артилерійських систем – 3 384 (+25),
- реактивних систем залпового вогню – 570,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 328 (+1),
- літаків – 310 (+1),
- гелікоптерів – 296,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 910 (+3),
- крилатих ракет ‒ 1 015,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 161 (+13),
- спеціальної техніки ‒ 446 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 457-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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