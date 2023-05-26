Карта бойових дій на 26.05.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось 22 бойових зіткнення.

Карта бойових дій в Україні на 26.05.2023

Втрати РФ на 26 травня 2023

особового складу ‒ близько 205 720 (+460),

танків ‒ 3 796 (+1),

бойових броньованих машин ‒ 7 435 (+3),

артилерійських систем – 3 384 (+25),

реактивних систем залпового вогню – 570,

засобів протиповітряної оборони ‒ 328 (+1),

літаків – 310 (+1),

гелікоптерів – 296,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 910 (+3),

крилатих ракет ‒ 1 015,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 161 (+13),

спеціальної техніки ‒ 446 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 457-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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