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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 26.05.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось 22 бойових зіткнення.

Карта бойових дій в Україні на 26.05.2023

Карта бойових дій 25 травня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 26 травня 2023

  • особового складу ‒ близько 205 720 (+460),
  • танків ‒ 3 796 (+1),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 435 (+3),
  • артилерійських систем – 3 384 (+25),
  • реактивних систем залпового вогню – 570,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 328 (+1),
  • літаків – 310 (+1),
  • гелікоптерів – 296,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 910 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 1 015,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 161 (+13),
  • спеціальної техніки ‒ 446 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 457-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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