В Генштабе считают очень высокой вероятность нанесения новых ракетных ударов – сводка

После массированного ночного ракетного удара по Украине в высшем военном руководстве считают очень высокой вероятность новых атак со стороны РФ.

Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 26 мая 2023 года.

— Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины очень высока, — говорится в сообщении.

Относительно массированных обстрелов Украины ракетами, военные сообщили, что в течение суток противник нанес 18 ракетных ударов по населенным пунктам Киевской и Днепропетровской областей с применением 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, которые были уничтожены защитниками Украины.

Кроме того, Россия, дважды за сутки, применила 8 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепру и нанесла 60 авиационных ударов, в частности, с помощью иранских ударных дронов Shahed, по городам Мерефа и Изюм Харьковской области.

Враг также применил управляемые авиационные бомбы по городу Авдеевка и поселку Нью-Йорк в Донецкой области.

— К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждения получили медицинское учреждение в городе Днепр, образовательные учреждения в Изюме и Нью-Йорке, жилые многоквартирные и частные дома, — сообщили в Генштабе.

Параллельно с этим оккупанты совершили около 34 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что во временно захваченную Новопетриковку Донецкой области прибыли несколько десятков российских оккупантов для проведения так называемых “контрдиверсионных мероприятий”.

— Захватчики обыскивают частные дома, изымают мобильные устройства, незаконно завладевают транспортными средствами местных жителей. А по большому счету — просто грабят граждан, — сообщили украинские военные.

Обстановка по направлениям

— Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем, состоялось 18 боевых столкновений на указанных участках фронта, — сообщили военные.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Землянок Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сосновка, Железный Мост Черниговской области; Сварково, Старые Вирки, Павловка, Волфино, Басовка, Запселье, Мирополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Одноробовка, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Нескучное, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Караичное, Малая Волчья, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Каменка Харьковской области и Стельмаховка — Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Там же — нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечино. Нанес авиаудары в районах Григорьевки и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по Авдеевке и Первомайскому, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудар в районе Угледара, совершил обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар вблизи Степного Запорожской области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Казацкое, Львовское, Антоновка, Кизомыс, Станислав Херсонской области и город Херсон.

В Генштабе добавили, что украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важную цель противника.

Источник : Генштаб ВСУ

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