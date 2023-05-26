Удары Шахедами по Мерефе и Изюму: горели предприятие и учебное заведение

Ночью 26 мая российские войска атаковали дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 города Мерефа и Изюм в Харьковской области.

В Мерефе разгорелся пожар на территории гражданского предприятия.

В Изюме от вражеских БпЛА пострадало здание учебного заведения и гараж с сельхозтехникой.

На местах обстрела также произошли пожары.

По предварительной информации, от ночных ударов Шахедов никто не пострадал, отмечает руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 457-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

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