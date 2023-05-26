Удари Шахедами по Мерефі та Ізюму: горіли підприємство та заклад освіти

Уночі 26 травня російські війська атакували дронами-камікадзе типу Shahed-136/131 міста Мерефа та Ізюм у Харківській області.

У Мерефі спалахнула пожежа на території цивільного підприємства.

В Ізюмі від ворожих БпЛА постраждала будівля закладу освіти та гараж із сільгосптехнікою.

На місцях обстрілу теж сталися пожежі.

За попередньою інформацією, від нічних ударів Шахедами ніхто не постраждав, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 457-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

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