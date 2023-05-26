Удари Шахедами по Мерефі та Ізюму: горіли підприємство та заклад освіти
Уночі 26 травня російські війська атакували дронами-камікадзе типу Shahed-136/131 міста Мерефа та Ізюм у Харківській області.
У Мерефі спалахнула пожежа на території цивільного підприємства.
В Ізюмі від ворожих БпЛА постраждала будівля закладу освіти та гараж із сільгосптехнікою.
На місцях обстрілу теж сталися пожежі.
За попередньою інформацією, від нічних ударів Шахедами ніхто не постраждав, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 457-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.Артур Свинаренко