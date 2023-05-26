Взрыв на российском корабле Иван Хурс после атаки дрона: СМИ показали новое видео
В сети появилось новое видео момента взрыва на российском корабле Иван Хурс после атаки надводным дроном в Черном море утром 24 мая.
Кадры, предоставленные источниками в военных кругах, обнародовала Украинская правда.
Накануне в Минобороны Украины официально подтвердили информацию о том, что украинский надводный беспилотник утром 24 мая атаковал российский разведывательный корабль Иван Хурс, и показали видео, снятое камерой, установленной на дроне.
Россия еще раньше подтвердила атаку морских дронов на свои катера, но до сих пор отрицает повреждения на разведывательном корабле Иван Хурс.
Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.Артур Свинаренко