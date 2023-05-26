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Валентина Летяк, редактор ленты

Взрыв на российском корабле Иван Хурс после атаки дрона: СМИ показали новое видео

Взрыв на российском корабле Иван Хурс после атаки дрона: СМИ показали новое видео
Фото: Факты ICTV

В сети появилось новое видео момента взрыва на российском корабле Иван Хурс после атаки надводным дроном в Черном море утром 24 мая.

Кадры, предоставленные источниками в военных кругах, обнародовала Украинская правда.

Накануне в Минобороны Украины официально подтвердили информацию о том, что украинский надводный беспилотник утром 24 мая атаковал российский разведывательный корабль Иван Хурс, и показали видео, снятое камерой, установленной на дроне.

Россия еще раньше подтвердила атаку морских дронов на свои катера, но до сих пор отрицает повреждения на разведывательном корабле Иван Хурс.

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Война в Украине, Взрыв, Дрони, Корабель, Черное море, Чорноморський флот РФ
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Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.

Артур Свинаренко
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Взрыв на российском корабле Иван Хурс после атаки дрона: СМИ показали новое видео
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