Вибух на російському кораблі Іван Хурс після атаки дрона: ЗМІ показали нове відео

У мережі з’явилося нове відео моменту вибуху на російському кораблі Іван Хурс після атаки надводним дроном у Чорному морі вранці 24 травня.

Кадри, надані джерелами у військових колах, оприлюднила Українська правда.

Напередодні в Міноборони України офіційно підтвердили інформацію про те, що український надводний безпілотник вранці 24 травня атакував російський розвідувальний корабель Іван Хурс, і показали відео, зняте камерою, встановленою на дроні.

Росія ще раніше підтвердила атаку морських дронів на свої катери, але досі заперечує пошкодження на розвідувальному кораблі Іван Хурс.

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