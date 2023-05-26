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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Вибух на російському кораблі Іван Хурс після атаки дрона: ЗМІ показали нове відео

Вибух на російському кораблі Іван Хурс після атаки дрона: ЗМІ показали нове відео
Фото: Факти ICTV

У мережі з’явилося нове відео моменту вибуху на російському кораблі Іван Хурс після атаки надводним дроном у Чорному морі вранці 24 травня.

Кадри, надані джерелами у військових колах, оприлюднила Українська правда.

Напередодні в Міноборони України офіційно підтвердили інформацію про те, що український надводний безпілотник вранці 24 травня атакував російський розвідувальний корабель Іван Хурс, і показали відео, зняте камерою, встановленою на дроні.

Росія ще раніше підтвердила атаку морських дронів на свої катери, але досі заперечує пошкодження на розвідувальному кораблі Іван Хурс.

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Війна в Україні, Вибух, Дрони, Корабель, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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