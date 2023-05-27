Время возвращать свое: Генштаб ВСУ обнародовал молитву за освобождение Украины

Генеральный штаб ВСУ обнародовал молитву за освобождение Украины перед долгожданным контрнаступлением.

Видео со словами молитвы и кадрами с поля боя появилось на официальных страницах Генштаба в соцсетях.

Ролик обнародовал и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, прокомментировав его словами: Пришло время возвращать свое.

Молитва за освобождение Украины называется Благословите наше решительное наступление!

Зрелищный видеоролик был создан на волонтерских началах в рамках кампании по информационной поддержке ВСУ. Он посвящен освобождению нашей страны от российских оккупационных войск.

На создание видео авторов вдохновил патриотический текст-молитва, написанный почти 100 лет тому назад – в конце 1920-х, одним из лидеров ОУН Осипом Мащаком.

– Но текст здесь совсем другой. Это молитва за освобождение Украины. С такими словами и мыслями наши героические воины идут в наступление, чтобы освободить Украину от российских оккупантов и поднять Флаг Победы, — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Как отметил в интервью агентству BBC секретарь СНБО Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины готовы к контрнаступлению против российских войск. Он может начаться в любой момент, когда командиры решат, что “мы можем достичь наилучшего результата”.

Фото: Сухопутные войска ВСУ

Источник : Генштаб ВСУ

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