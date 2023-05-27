Час повертати своє: Генштаб ЗСУ оприлюднив молитву за визволення України

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив молитву за визволення України перед довгоочікуваним контрнаступом.

Відео зі словами молитви та кадрами з поля бою з’явилося на офіційних сторінках Генштабу в соцмережах.

Ролик оприлюднив і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, прокоментувавши його словами: Прийшов час повертати своє.

Молитва за визволення України має назву Благословіть наш рішучий наступ!

Видовищний відеоролик створено на волонтерських засадах у межах кампанії з інформаційної підтримки ЗСУ. Він присвячений визволенню нашої країни від російських окупаційних військ.

На створення відео авторів надихнув патріотичний текст-молитва, написаний майже 100 років тому – наприкінці 1920-х одним із лідерів ОУН Осипом Мащаком.

– Але текст тут зовсім інший. Це молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги, – наголосили в Генштабі ЗСУ.

Як зазначив в інтерв’ю агентству ВВС секретар РНБО Олексій Данілов, Збройні сили України готові до контрнаступу проти російських військ. Він може розпочатися в будь-який момент, коли командири вирішать, що “ми можемо досягти найкращого результату”.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Джерело : Генштаб ЗСУ

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