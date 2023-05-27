Взрыв под Бердянском: под удар попала база оккупантов

В селе Новопетровка Бердянского района сегодня утром раздались мощные взрывы — был прилет по базам отдыха, где размещался личный состав российских войск.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

По его словам, был “невероятный прилет” по базам отдыха Химик и Весна, которые расположены на побережье Азовского моря.

Ранее местные жители в соцсетях сообщали о мощных взрывах, которые были слышны в центре Бердянска, особенно в районе порта.

По предварительной информации от местных, звука ракеты не слышали, поэтому, возможно, это был ударный беспилотник. После прилета над городом поднялся огромный столб дыма.

Говорят, что могло прилететь в полигон оккупантов.

Сейчас там кружит вражеская авиация.

Ночью 26 мая в Бердянске также было громко. Местные жители сообщали о звуках детонации.

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