Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Украина Срочно
Срочно
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

Взрыв под Бердянском: под удар попала база оккупантов

Вибух
Фото: Depositphotos

В селе Новопетровка Бердянского района сегодня утром раздались мощные взрывы — был прилет по базам отдыха, где размещался личный состав российских войск.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

По его словам, был “невероятный прилет” по базам отдыха Химик и Весна, которые расположены на побережье Азовского моря.

Ранее местные жители в соцсетях сообщали о мощных взрывах, которые были слышны в центре Бердянска, особенно в районе порта.

По предварительной информации от местных, звука ракеты не слышали, поэтому, возможно, это был ударный беспилотник. После прилета над городом поднялся огромный столб дыма.

Говорят, что могло прилететь в полигон оккупантов.

Сейчас там кружит вражеская авиация.

Ночью 26 мая в Бердянске также было громко. Местные жители сообщали о звуках детонации.

Бердянск, Война в Украине, Взрыв
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ контролируют окрестности Бахмута и держат господствующие высоты на флангах – Маляр
ЗСУ під Бахмутом
Украина официально запросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ
літак Tornado ракета Taurus
Время возвращать свое: Генштаб ВСУ обнародовал молитву за освобождение Украины
танк ЗСУ
ВСУ готовы: Данилов объяснил, когда Украина начнет контрнаступление
Взрыв под Бердянском: под удар попала база оккупантов
В поселке под Белгородом дрон атаковал здание МВД – росСМИ
селище Майский
Видео
Десятки погибших и сотни раненых ежедневно: как РФ попала в ловушку в Бахмуте

Министерство обороны США не будет делать публичных оценок относительно того, действительно ли российские военные полностью захватили Бахмут. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Ярослава Марущенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (26.05.2023)
Взрыв под Бердянском: под удар попала база оккупантов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (26.05.2023)
Взрыв под Бердянском: под удар попала база оккупантов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (26.05.2023)
Взрыв под Бердянском: под удар попала база оккупантов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (26.05.2023)
Взрыв под Бердянском: под удар попала база оккупантов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь