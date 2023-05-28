”Бавовна” надвечір: у Бердянську та Маріуполі пролунали вибухи

Ввечері 28 травня одночасно у двох окупованих містах пролунали вибухи – у Бердянську та Маріуполі.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що “прильоти” зафіксовано у Мангушському райоі, у Ялті та селі Юрівка, а також у нп Нікольске.

– По трикутнику Мангуш/Нікольске/Маріуполь не менш шести спрацювань ППО, – написав він у Telegram.

У ЗМІ кажуть, що під Маріуполем влучання в базу окупантів у таборі Сонячний.

У мережі показали фото з окупованого Бердянську, на яких видно дим.

– Ще мінімум 5 влучань від ЗСУ по росіянських позиціях у Бердянській громаді! Російське ППО вчергове показало свою неефективність, – йдеться у повідомленні Бердянської міської військової адміністрації у Telegram.

При цьому офіційна влада міста закликала дочекатися подробиць та офіційного підтвердження від Генштабу.

Нагадаємо, що 27 травня у Маріуполі Донецької області прогриміло щонайменше три потужних вибухи. Було зафіксовано задимлення у Маріуполі з боку залізничного вокзалу.

Зранку цього ж дня у селі Новопетрівка Бердянського району пролунали потужні вибухи – був приліт по базах відпочинку, де розміщувався особовий склад російських військ.

Вночі 26 травня в Бердянську також було гучно. Місцеві жителі повідомляли про звуки детонації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 459-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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