”Бавовна” надвечір: у Бердянську та Маріуполі пролунали вибухи
Ввечері 28 травня одночасно у двох окупованих містах пролунали вибухи – у Бердянську та Маріуполі.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що “прильоти” зафіксовано у Мангушському райоі, у Ялті та селі Юрівка, а також у нп Нікольске.
– По трикутнику Мангуш/Нікольске/Маріуполь не менш шести спрацювань ППО, – написав він у Telegram.
У ЗМІ кажуть, що під Маріуполем влучання в базу окупантів у таборі Сонячний.
У мережі показали фото з окупованого Бердянську, на яких видно дим.
– Ще мінімум 5 влучань від ЗСУ по росіянських позиціях у Бердянській громаді! Російське ППО вчергове показало свою неефективність, – йдеться у повідомленні Бердянської міської військової адміністрації у Telegram.
При цьому офіційна влада міста закликала дочекатися подробиць та офіційного підтвердження від Генштабу.
Нагадаємо, що 27 травня у Маріуполі Донецької області прогриміло щонайменше три потужних вибухи. Було зафіксовано задимлення у Маріуполі з боку залізничного вокзалу.
Зранку цього ж дня у селі Новопетрівка Бердянського району пролунали потужні вибухи – був приліт по базах відпочинку, де розміщувався особовий склад російських військ.
Вночі 26 травня в Бердянську також було гучно. Місцеві жителі повідомляли про звуки детонації.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 459-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко