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Валентина Чорна, редактор ленты

Боевые действия в Бахмуте сведены к минимуму, но враг продолжает обстреливать позиции ВСУ — Череватый

Бої за Бахмут
Фото: Getty Images

За последние сутки на Бахмутском направлении было лишь одно боевое столкновение. Однако враг продолжает обстреливать позиции украинских защитников.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

— 250 раз враг ствольной артиллерией бил по нашим позициям. Мы также отвечали врагу огнем, в результате чего было убито 80 оккупантов, 99 получили ранения, одного взяли в плен. Также были подбиты три САУ, станция РЭБ и полевой склад с боеприпасами, — сказал он ведущей Вікна-новини Яне Брензей.

Череватый отметил, что враг проводит ротацию своих войск, в частности террористов ЧВК Вагнера заменяют другими военными подразделениями.

Также спикер сообщил, что на Купянском направлении оккупанты совершили 342 артиллерийских обстрела, произошло 2 боевых столкновения и 3 вражеских авиационных налета. В боях было уничтожено 20 россиян, 52 получили ранения.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) заявили, что на замену вагнеровцам РФ перебрасывает в Бахмут боевиков “ДНР”.

По данным аналитиков, фланги Бахмута военное командование РФ, вероятно, усиливает регулярными формированиями.

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Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, Російська агресія
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