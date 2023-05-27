”Вагнеровцы” отходят из Бахмута, но перегруппируются в других трех точках – Данилов

Наемники террористического формирования ЧВК Вагнера не перестанут воевать против Украины после выхода из Бахмута.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью британскому агентству BBC.

Он подтвердил, что часть наемников уходит из Бахмута. Однако, по словам Данилова, они “перегруппируются в других трех точках”.

– Да, это происходит (выход “вагнеровцев” из Бахмута, — Ред.). Но это не значит, что они перестанут воевать с нами. Они собираются больше сосредоточиться на других фронтах… Они перегруппировываются в других трех точках, – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов отметил, что хотя Вооруженные силы Украины сейчас контролируют небольшую часть города, однако следует иметь в виду, что “Бахмут сыграл большую роль в этой войне”.

Он поддержал решение военного командования Украины оборонять Бахмут в течение многих месяцев, несмотря на сложность боев и потери.

– Бахмут – это наша земля, наша территория, и мы должны ее защищать. Если мы начнем покидать каждый населенный пункт, это может привести нас к нашей западной границе, как Путин и хотел с первых дней войны, – объяснил секретарь СНБО.

27 мая в британской разведке подтвердили, что наемники ЧВК Вагнера начали отходить с некоторых позиций в районе города Бахмут. В то же время в разведке считают, что “вагнеровцы” будут использованы для последующих наступательных операций РФ на Донбассе после возобновления сил.

Фото: СНБО

Источник : BBC

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